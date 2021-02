Blaulicht : Kind bei Unfall in Morbach leicht verletzt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach Ein Achtjähriger ist am Dienstag bei einem Unfall in Morbach leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Junge gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 83 fuhr eine Auto-Fahrerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt und übersah das Kind.

