Hang hinunter gestürzt Kind erleidet Unfall mit Fahrrad in Horath - Schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Horath ist am 26.06.2024 gegen 18.40 Uhr ein 6 -jähriges Kind schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand teilt die Polizei mit, dass das Kind mit seinem Fahrrad von der Hunsrückstraße nach rechts abbog, auf den mit Rindenmulch bedeckten Hang des Dorfplatzes geriet und dann eine etwa 40 Zentimeter hohe Mauer am Ende des Hanges hinunter stürzte. Durch den Sturz erlitt das Kind Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.