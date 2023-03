Unfall im Gastrobereich Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort: Kind im Globusmarkt in Wittlich verletzt

Nach Angaben der Polizei sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr zum Globusmarkt in Wittlich ausgerückt. Der Grund war ein Unfall im Gastronomiebereich des Marktes. Laut Polizei geriet dort ein Kind in ein Förderband an der Essensausgabe. Dabei wurden drei Finger gequetscht.