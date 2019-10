Unfallflucht : Kind in Bitburg von Auto gestreift und leicht verletzt

Bitburg Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwochmittag in Bitburg von einem Auto gestreift worden. Das Kind wurde leicht verletzt, der Fahrer flüchtete.

Wie die Polizei Bitburg mitteilte, kam es gegen 13.10 Uhr im Talweg in Bitburg zu dem Unfall. Nach Angaben des Kindes wurde es von einem teils über den Gehweg vorbeifahrenden hellblauen Auto mit dem Außenspiegel am Arm gestreift. Der Fahrer soll danach sofort weitergefahren sein. Das Kind erlitt leichte Verletzungen am Ellenbogen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Polizeiinspektion Bitburg, : 06561/96850.