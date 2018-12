später lesen Unfall Kind in der Hornstraße in Trier angefahren - Polizei sucht Zeugen FOTO: TV / Cheryl Cadamuro FOTO: TV / Cheryl Cadamuro Teilen

Ein 12-jähriges Kind ist am 25. Dezember gegen 14 Uhr in der Hornstraße in Trier angefahren worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. red