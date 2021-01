Blaulicht : Kind bei Zusammenstoß von zwei Autos leicht verletzt

Hillesheim In Hillesheim sind zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde ein Kind leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hielt ein 89-jähriger Autofahrer aus der VG Gerolstein zunächst gegen 10.15 Uhr mit seinem Wagen am rechten Fahrbahnrand in der Koblenzer Straße (B421) in Hillesheim an. Dann wollte er nach links in die Grabenstraße abbiegen und setzte ein kleines Stück zurück. Als er nach links in die Einmündung der Grabenstraße fährt, kollidierte er mit dem Wagen eines 29-jährigen Mannes, der aus der Grabenstraße in den Einmündungsbereich der Koblenzer Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde ein Kind im Auto des 29-jährigen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.