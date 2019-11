Blaulicht : Kind tödlich verletzt: Eisskulptur auf dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg umgefallen

Foto: Police Grand-Ducale

Luxemburg Tragischer Unfall in Luxemburg: Ein kleines Kind ist am Sonntagabend auf dem Weihnachtsmarkt von Teilen einer umstürzenden Eisskulptur getroffen worden. Das Kind starb noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der luxemburgischen Polizei neben der Eislaufbahn, die auf dem Weihnachtsmarkt ‘um Knueddler’ in Betrieb ist.

Laut ersten Erkenntnissen sei gegen 20 Uhr eine Skulptur aus Eis in sich zusammengebrochen. Ein Eisblock habe unglücklicherweise das Kleinkind getroffen. Es wurde derart verletzt, dass es noch im Krankenwagen vor Ort verstarb.