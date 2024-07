Schwerer Unfall Prellungen und Gehirnerschütterung: Kind in Trier-Kürenz angefahren

Trier · Bei einem Unfall auf der Avelsbacherstraße in Trier ist am Samstag ein siebenjähriger Junge verletzt worden. Das Kind war an einer Bushaltestelle in den Verkehr gelaufen.

08.07.2024 , 17:36 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied