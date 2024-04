Tagelang gesucht 13-jährige Vermisste aus Trier wurde gefunden

Seit Donnerstag (28. März) wurde ein 13-jähriges Mädchen aus Trier vermisst. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte die Polizei, das Mädchen wurde am besagten Donnerstag gegen 11 Uhr zuletzt in der Innenstadt gesehen und würde sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden