Polizei : Schwangere bei Unfall lebensgefährlich, drei weitere Menschen schwer verletzt

Serrig Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend in Serrig ist eine 35-jährige schwangere Frau lebensgefährlich verletzt worden, ein zwölfjähriges Kind und zwei weitere Beteiligte wurden schwer verletzt.

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel die B 51 aus Richtung Mettlach in Richtung Saarburg. Gegen 20.15 Uhr bog er in die Martinusstraße in Serrig rechts ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das dadurch frontal mit dem entgegenkommenden Volvo einer 60-jährigen Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg kollidierte. Die 35-jährige schwangere Beifahrerin im Volvo wurde lebensgefährlich, ihr zwölfjähriges Kind schwer verletzt. Beide wurden ins Mutterhaus Trier eingeliefert. Die Fahrerin des Volvos wurde mit schweren Verletzungen ins Kreiskrankenhaus Saarburg gebracht, der ebenfalls schwer verletzte Unfallverursacher ins Klinikum nach Merzig. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.