Diebstahl in Wittlich : Kind stiehlt Handy, Polizei ermittelt

Foto: TV/Frank Göbel

Wittlich Ein Kind hat laut Polizei am Montag das Handy eines elfjährigen anderen Kindes am Eingang einer Drogeriemarkts in Wittlich gestohlen. Der Diebstahl habe sich zwischen 17 und 17.30 Uhr am unteren Eingang der Drogerie Müller in der Schlossstraße ereignet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das tatverdächtige Kind flüchtete zu Fuß, meldet die Polizei.

Die Polizei Wittlich bittet um Hinweise unter Telefon 06571/926-0.

(red)