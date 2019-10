Polizei sucht Zeugen des Vorfalls : Kind wird bei Unfall in Bitburg verletzt

Bitburg Ein 10-jähriges Mädchen ist am Mittwochnachmittag in Bitburg von einem Auto angefahren worden. Dabei wurde das Kind wohl leicht am Ellenbogen verletzt. Dies teilte die Polizeiinspektion Bibturg jetzt mit.

Nach Angaben des Mädchens ist der hellblaue Wagen gegen 13.10 Uhr im Talweg teilweise über den Bürgersteig gefahren – und habe die 10-Jährige dort mit einem Außenspiegel gestreift. Nach dem Zusammenstoß soll der Autofahrer einfach weitergefahren sein. Damit könnte laut Polizei sich ein „unerlaubtes Entfernens vom Unfallort“ vorliegen.Jetzt suchen die Ermittler den Fahrer und mögliche Zeugen des Vorfalls.