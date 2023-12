Feuerwehreinsatz Kinder aus Kita in Sensweiler wegen Feuer evakuiert

Sensweiler · Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in der Kita in Sensweiler ausrücken. Ein Deckenbalken der Sporthalle hatte bei Arbeiten in der Halle Feuer gefangen.

13.12.2023 , 16:37 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler