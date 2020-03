Blaulicht : Kinder setzen Schuppen in Serrig in Brand

Kinder setzen Schuppen in Serrig in Brand

Serrig Spielen mit Feuer ist und bleibt gefährlich, diese Erfahrung mussten zwei Kinder am Mittwochnachmittag in Serrig machen. Beide Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Kurz vor 16 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem in Brand geratenen Geräteschuppen nach Serrig gerufen. Zwei Kinder hatten zuvor mit Feuer gespielt und dabei unabsichtlich den Schuppen am Ortsrand in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich schnell aus, im Schuppen lagerten kleinere landwirtschaftliche Maschinen, sowie Stroh und Heu.