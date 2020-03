Feuer : Kinder spielen mit Feuer – Schuppen in Serrig brennt nieder

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Serrig (whrc/mai) Am Mittwochnachmittag haben zwei Kinder beim Spielen mit Feuer laut Polizei wohl unabsichtlich einen Schuppen in Serrig in Brand gesetzt. Kurz vor 16 Uhr sind mehrere Feuerwehren zu dem in Brand geratenen Geräteschuppen ausgerückt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Feuer breitete sich schnell aus. Im Schuppen lagerten kleinere landwirtschaftliche Maschinen sowie Stroh und Heu. Viel zu retten gab es für die Feuerwehr nicht mehr, der Schuppen brannte nieder. Die beiden Kinder kamen mit einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 1500 Euro.