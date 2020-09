Blaulicht : Bewaffnete Personen und Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

Kinheim Bewaffnete Personen, mindestens zwei Schüsse: Diese Beobachtungen haben Zeugen am Abend der Polizei gemeldet. Was dahintersteckte.

Kein alltäglicher Einsatz für die Polizei: Am Freitag, 4. September, um 18:02 Uhr, meldeten mehrere Zeugen zwei etwa bis 25 bis 30 Jahre alte Personen, die bewaffnet mit Langwaffen über den Wohnmobilstellplatz in Kinheim Richtung Moselufer gehen würden. Das teilt die Polizei am Abend mit.