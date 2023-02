70 Einsatzkräfte : Großer Einsatz an der Mosel – Scheune geht in Flammen auf

Großer Einsatz an der Mosel – Scheune geht in Flammen auf

Am Sonntag hat eine Scheune in der Nähe des Ürziger Bahnhofs gebrannt. Das hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr. Foto: Agentur Siko

Kinheim Am Sonntag hat eine Scheune in der Nähe des Ürziger Bahnhofs gebrannt. Das hatte Auswirkungen auf den Zugverkehr.

Laut Polizei war gegen 15.45 Uhr eine Scheune hinter einem Einfamilienhaus am Sengenwald in Kinheim, nahe Ürziger Bahnhof, nach Schweißarbeiten des Hauseigentümers unerwartet in Brand geraten. Hierdurch kam es zu einer immensen Rauchentwicklung, wodurch auch der angrenzende Bahnverkehr beeinträchtigt wurde.