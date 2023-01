Vulkaneifel : Polizei bekommt nach Unfall „abenteuerliche Geschichte“ erzählt

Kirchweiler/Daun An Silvester wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen und fand mehrere Personen an der Unfallstelle vor. Was sie zu berichten hatten, gibt Rätsel auf.

Am 31. Dezember gegen 22.48 Uhr erhielten die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von einem verunfallten Auto im Straßengraben zwischen Kirchweiler und Daun-Steinborn.

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten mehrere Personen, teilweise nicht unerheblich alkoholisiert, an der Unfallstelle antreffen. Diese erzählten laut Polizei eine „abenteuerliche Geschichte“ über eine angebliche Straßensperre im Bereich der ARAL-Tankstelle in Pelm und das Entwenden ihres Fahrzeuges.

Der Wahrheitsgehalt dieser Angaben konnte laut Polizei bisher noch nicht vollends verifiziert oder widerlegt werden. Fakt sei aber, dass sich zwischen Kirchweiler und Daun-Steinborn ein Verkehrsunfall ereignete, bei welchem ein Fahrzeug unter Umständen aufgrund Alkoholisierung in den Graben gesteuert wurde.