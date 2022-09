Blaulicht : Frontalzusammenstoß bei Kirf-Beuren – Alkohol am Steuer

Foto: dpa/Stefan Puchner

Kirf-Beuren Bei einem Autounfall auf der Trierer Straße in Kirf-Beuren wurden am frühen Sonntagmorgen zwei Personen verletzt. Einer der Fahrer geriet wegen zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in einer Kurve in den Gegenverkehr.