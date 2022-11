Diebstahl : Dieb stiehlt erneut Geld aus Opferstöcken in Klausener Wallfahrtskirche

Dieb stiehlt erneut Geld aus Opferstöcken in Klausener Wallfahrtskirche

Erneut wurde aus dem Opferstock in Klausen Geld gestohlen. Die Fotos der Überwachungskamera zeigen einen Tatverdächtigen, nach dem die Polizei sucht. Foto: Polizei

Klausen Ein Mann hat im Laufe der letzten Monate mehrfach Geld aus den Opferstöcken einer Kirche in Klausen gestohlen. Trotz Überwachungskamera wurde der Dieb noch nicht gefasst.

Die Polizei meldet, dass sich der Mann zuletzt am 11. September zwischen 13.59 Uhr und 14.06 Uhr an den Opferstöcken zu schaffen gemacht hat. Eine Überwachungskamera in der Kirche konnte den Vorfall aufzeichnen. Es ist laut Polizei nicht das erste Mal, dass der Mann Gelder aus dem Opferstock entwendet hat.