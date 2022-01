Blaulicht : Essen auf Herd gerät in Brand: Größerer Feuerwehreinsatz

Klausen Weil die Nachbarn den Feuermelder hörten, konnte Schlimmeres verhindert werden: Die alarmierte Feuerwehr rettete die Bewohnerin aus ihrer verrauchten Wohnung.

Am Freitagabend kam es in Klausen zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte waren gegen 20:42 Uhr in die Margarethenstraße gerufen worden: Dort hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses einen Rauchwarnmelder gehört und Brandgeruch wahrgenommen. Die Feuerwehrleute verschafften sich Zugang zur betroffenen Wohnung, die stark verraucht war. Im Wohnzimmer fanden sie die 71-jährige Anwohnerin schlafend vor. Die Einsatzkräfte brachten die Frau nach draußen. Den Grund für den Rauch entdeckten sie in der Küche: Dort stand ein Topf auf dem Herd, der bei der Zubereitung von Essen in Brand geraten war.