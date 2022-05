Blaulicht : Scheunenbrand in Klausen - Ursache bisher unbekannt

Foto: TV/Frank Göbel

Klausen Ein Feuer ist heute Vormittag in einer Scheune in Klausen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt.

