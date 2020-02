Blaulicht : Laster kippt auf schneeglatter Fahrbahn um

Hentern Ein LKW-Unfall bei Hentern in der Nacht zum Mittwoch hat am nächsten Morgen fast zu einem erneuten Einsatz der Hilfskräfte geführt. Es hatte bis auf etwa 300 Meter hinab geschneit.

Der Fahrer eines Kleinlasters hat laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch auf der schneeglatten Bundesstraße 268 bei Hentern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kippte der Laster in den Straßengraben um und blieb seitlich liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten, wie die Polizei weiter meldet. Sie sicherte in der Nacht die Unfallstelle ab. Das Fahrzeug wurde zunächst nicht geborgen.