Von der Fahrbahn abgekommen : Kleinbus überschlägt sich bei bei Arenrath – Drei Schwerverletzte (Fotos)

Der Kleinbus kam in einer Linkskurve auf der B 50 bei Arenrath von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Foto: Markus Angel

Arenrath Ein Großaufgebot an Rettungskräften musste in den frühen Morgenstunden am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 50 bei Arenrath ausrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Angel

Ein mit drei Personen besetzter VW Kleinbus war auf der L50 von Binsfeld in Richtung Arenrath unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Kleinbus nach Angaben der Polizei Wittlich aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Transporter überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Zwei Personen erlitten mittelschwere Verletzungen, eine Person schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Verletzten mussten in Krankenhäuser abtransportiert werden. Die L 50 blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. An dem Kleinbus entstand Totalschaden.