Suchaktion: 56-jährige Frau aus Kleinich vermisst

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer 56-jährigen Frau aus Kleinich-Pilmeroth. Sie wird seit Donnerstagmittag, 13. September, vermisst. Von Florian Blaes

Große Aufregung herrscht im 45-Einwohner-Dorf Pilmeroth im Landkreis Bernkastel-Wittlich, einem Ortsteil von Kleinich. Der Ortsvorsteher Stefan Görner steht mit zahlreichen Kräften von Feuerwehr und Polizei auf dem Dorfplatz.

Seit Donnerstagnachmittag wird die 56-jährige Angelika Lorenz aus dem Ort vermisst. Zeugen haben sie, laut Polizei, zuletzt am Dorfrand gehen sehen, als sie über Wiesen- und Ackerflächen in Richtung Wald ging. Dort verliert sich ihre Spur.

Die Polizei beschreibt Frau Lorenz als etwa 160 bis 165 cm groß und kräftig. Sie war mit einer schwarzen Hose und einer schwarz-weiß-grauen Winterjacke bekleidet.

Am frühen Abend wird Angelika Lorenz von ihrem Mann als vermisst gemeldet. Die Polizei beginnt umgehend mit ersten Suchaktionen. Zeitgleich beginnen die Ermittlungen, wo die Vermisste sich aufhalten könnte. Als die erste Suche erfolglos blieb, wurde der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues Thomas Edringer und die Feuerwehreinsatzzentrale in Kues alarmiert. Infolge werden die Feuerwehren aus Kleinich, Longkamp, Kommen und Hochscheid hinzugezogen.

Nach einer kurzen Lagebesprechung beginnt die Suche nach der vermissten Angelika Lorenz. Vorgärten und Gärten werden im Ortsteil abgesucht. Wald- und Feldwege werden systematisch mit Fußtrupps und Fahrzeugen abgesucht. Koordiniert wird die gesamte Suche über den Einsatzleitwagen (ELW) der Feuerwehr. Polizeikräfte sind ebenfalls in die Suche miteingespannt. Die Drohne des Landkreises Bernkastel-Wittlich mit Standort bei der Feuerwehr Büchenbeuren kam mit einer Wärmebildkamera ebenfalls zum Einsatz. Im Laufe des Abends kam noch die Suchhundestaffel aus Wittlich und ein Mantrailer der Polizei Pirmasens zum Einsatz. In der Nacht gegen 2:30 Uhr wurde die Suche erfolglos abgebrochen.

Am Freitagmorgen wurde die Suche nach der vermissten 56-Jährigen fortgesetzt. Um 9 Uhr wurde das gesamte Gebiet über und rund um Pilmeroth mit einem Suchhubschrauber der Polizei mehr als eine Stunde erfolglos überflogen. Zeitgleich haben Kräfte der Polizei und der Feuerwehr zu Fuß die Gegend weiter durchkämmt. Die Feuerwehr Bad Sobernheim aus dem Landkreis Birkenfeld stieß mit drei Flächensuchhunden hinzu „Viele Mitbürger aus dem Ort sind sehr betroffen und haben sich Zeit genommen, um ebenfalls beim Suchen mitzuhelfen. Hier kennt man sich ja untereinander“, so der Ortsvorsteher Görner. Um die Mittagszeit starten die Hundesuchtrupps, die von Freiwilligen aus dem Ort und der Polizei begleitet werden. Mit GPS ausgestattet suchen die Hunde das Waldgebiet ab. „Mit dem GPS können wir am Ende der Suche feststellen, wo wir überall gewesen sind. Auch falls der Hund mal weiter wegläuft, können wir ihn darüber wieder orten“, so Klaus Stenzhorn, einer der Hundeführer. Erneut erhebt sich eine Drohne, diesmal ein Gerät der Feuerwehr Bad Sobernheim, in die Luft. Sie verfügt allerdings nicht über eine Wärmebildkamera. Mit ihr werden Felder und Wiesen überflogen, aber auch freie Lichtungen im Wald. Entlang des Panoramawegs „Moselsteig Seitensprung Kirchspiel´s Tälertour“ werden die unebenen Wege abgesucht. Bei der Suche ist auch immer der Ortsvorsteher Stefan Görner mit dabei. „Ich hoffe wirklich, dass wir unsere Mitbürgerin bald wohlauf finden werden und ihr nichts passiert ist.“ Bis zum Redaktionsschluss bleibt die Suche allerdings erneut erfolglos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Wer Angaben zu ihrem Verbleib, derzeitigem Aufenthalt oder letztmaligen Kontakten machen kann, möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach, Telefon 06533-93740 oder per E-Mail pimorbach@polizei.rlp.de melden.