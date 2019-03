Kleinwagen fährt in geparkte Autos

Eine Autofahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall in Schleidweiler verletzt worden. Von Agentur Siko

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in der Daufenbacher Straße in Schleidweiler.

Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin kurz nach 21 Uhr von Zemmer in Richtung Daufenbach unterwegs, als sie vermutlich durch Sekundenschlaf die Kontrollle über ihren Kleinwagen verlor und auf zwei geparkte Autos. Dabei wurde die Frau verletzt. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich,die Feuerwehren Schleidweiler und Rodt sowie das DRK aus Ehrang mit Notarzt.