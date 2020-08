Blaulicht : Kleinwagen fährt in LKW: Zwei Verletzte bei Unfall in Taben-Rodt

Kleinwagen fährt in LKW: Zwei Verletzte bei Unfall in Taben-Rodt

Taben-Rodt Ein siebenjähriges Kind und ein Erwachsener sind am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Taben-Rodt verletzt worden. Wieso der Fahrer gegen einen parkenden LKW fuhr, ist noch unklar.

Am Donnerstagvormittag, 6. August, kam es gegen 9 Uhr zu einem Unfall auf der B 51 bei Taben-Rodt. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der 34-jährige Fahrer eines Kleinwagen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte quer über die Fahrbahn in einen parkenden LKW.