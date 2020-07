Kostenpflichtiger Inhalt: Klimatschutz-Demo mit Körpereinsatz : Aktivisten kleben sich an Trierer Burger King fest

Mehrere Aktivisten von Extinction Rebellion haben sich mit ihren Händen an die Eingangstür der Burger-King-Filiale in der Trierer Simeonstraße festgeklebt. Foto: Florian Blaes

Trier Mit Spezialkleber haben sich vier Aktivisten der Klimaschutz-Gruppe Extinction Rebellion am Freitagvormittag an Außenscheiben der Burger-King-Filiale in der Trierer Simeonstraße geheftet. Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz, eine schnelle Lösung scheint aber nicht in Sicht.