Polizei : Ladung fällt von Laster: Unfall

Foto: klaus kimmling

Konz Lastwagen verliert Ladung, entgegenkommendes Auto wird beschädigt: So geschehen am Montagnachmittag in Konz. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizeibericht befuhr am Montag (23. November) gegen 14 Uhr ein blauer LKW die B51 vom Möbel-Martin-Kreisel kommend in Richtung Kreisel B51/B419. Kurz hinter der Eisenbahnunterführung verlor der Laster einen Stein-/Lehmklumpen, der auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden PKW fiel. Die Scheibe wurde stark beschädigt. Der LKW-Fahrer hat den Vorfall vermutlich nicht bemerkt.