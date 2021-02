Gewalt : Junges Paar nach Schlägerei gesucht

Mertesdorf Wer hat etwas gesehen? Am Montag gegen 13 Uhr hat es in der Hauptstraße in Mertesdorf in der Nähe der Einmündung Richtung Eitelsbach eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Anwohnern und einem unbekannten jungen Pärchen gegeben.

Eine Anwohnerin erlitt laut Polizei durch einen Schlag mit der Faust ins Gesicht eine geschwollene Nase und ein blaues Auge. Das junge Pärchen flüchtete nach der Tat in Richtung Auf Krein, wo sich deren Spur verlor. Das Pärchen wurde als ungepflegt beschrieben und soll in typisch Trierer Dialekt gesprochen haben. Die Frau soll 16 bis 18 Jahre alt und schlank sein. Sie hatte lange, blonde Haare, trug eine Jacke mit Pelz sowie dunkle Jeans. Der Mann soll 18 bis 20 Jahre alt sein. Er war schlank, hatte braune Haare und trug eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Jeans.