Polizei sucht Zeugen Faustschläge ins Gesicht im Partyzelt - Polizei ermittelt

Olzheim · Im Festzelt in Olzheim ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Körperverletzung gekommen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 4.15 Uhr im Festzelt der Veranstaltung „Mallorca Party“ in Olzheim.

15.06.2024 , 15:33 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat