Blaulicht : Betrunkene Männer schlagen in Bitburg Frau ins Gesicht

Betrunkene Männer schlagen in Bitburg Frau ins Gesicht

Bitburg Das Valentinstags-Date endete für eine junge Frau in Bitburg noch bevor es begonnen hatte. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Das ist passiert.

Eine junge Frau hatte sich am Montagabend mit einem Bekannten an der Eissporthalle in Bitburg verabredet. Als sie zu Fuß dorthin ging, wurde sie von zwei augenscheinlich betrunkenen Männern angesprochen, teilt die Polizei mit.