60-Jähriger verletzt Nach Körperverletzung in Bitburg: Polizei fasst 16-jährigen Tatverdächtigen

Körperverletzung am Montag auf der Dauner Straße in Bitburg. Dort wurde laut Polizei ein 60-jähriger Mann von einem 16-Jährigen durch einen Kopfstoß auf das Nasenbein verletzt. Der Täter floh anschließend in Richtung ZOB, wo sich seine Spur verlor. Durch eine Fahndung konnte der Täter wenig später in der Innenstadt gefasst werden, wo er erneut vor der Polizei flüchten wollte. Nach kurzer Verfolgung durch die Polizeikräfte konnte er schließlich gestellt und identifiziert werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.