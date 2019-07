Schlägerei : Körperverletzung in Trier: Mann prügelt mit Metallstange auf Kontrahenten ein und flüchtet

Körperverletzung in Trier: Mann prügelt mit Metallstange auf Kontrahenten ein und flüchtet

Trier Bei einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei etwa 35 Jahre alten Männern an der Kreuzung Saarstraße/Hohenzollernstraße ist einer der Beteiligten verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 4. Juli, zwischen 20 und 21 Uhr. Einer der Beteiligten wurde demnach von seinem Kontrahenten mit einer etwa 70 Zentimeter langen Metallstange gegen den Bauch geschlagen. Hierdurch wurde der Geschädigte verletzt und flüchtete sich in das Lokal Saarbrücker Eck.