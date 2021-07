Blaulicht : Rauch aus der Garage: Feuerwehreinsatz in Körrig

Rauch aus der Garage: Feuerwehreinsatz in Körrig

Merzkirchen-Körrig Am Donnerstagmorgen, 29. Juli, wurden die Feuerwehren um 6:15 Uhr zu einem Garagenbrand nach Körrig alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung an einer Garage fest.

Nach ersten Erkenntnissen brante lediglich die Gummilippe an der Unterkante des Garagentors. Die Feuerwehr löschte diese ab und öffnete mit einer Säge das Garagentor, um einen Brand in der Garage ausschließen zu können. Die Brandursache war zum Zeitpunkt des Einsatzes noch unbekannt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Körrig, Wincheringen und Fisch, die First Responder Obermosel, die Polizei Saarburg, die Wehrleitung und FEZ der VG Saarburg-Kell und der DRK-Ortsverein Saarburg