„Dicke Luft“ : Kohlenmonoxid-Alarm in Trier-West - Dreiköpfige Familie im Krankenhaus

Kohlenmonoxid-Alarm in Trier-West - Dreiköpfige Familie im Krankenhaus

Trier-West Ein junger Mann aus Trier-West alarmiert am Mittwoch gegen 4.20 Uhr den Rettungsdienst: Seine mit ihm in der Wohnung lebenden Eltern klagen über schlimme Kopfschmerzen. Die Ursache: eine lebensbedrohlich hohe Kohlenmonoxid-Konzentration.

Das hätte tödlich enden können. In der Wohnung in der Luxemburger Straße herrschte sprichwörtlich „dicke Luft“. Im Wohnzimmer ergab die Messung der Berufsfeuerwehr eine hohe Konzentration am Kohlenmonoxid. „Gut, dass der Sohn uns alarmiert hat“, sagt Einsatzleiter Markus Witt; „Ein paar Stunden später wäre es vielleicht zu spät gewesen.“