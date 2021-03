Blaulicht : Kokelnde Matratze löst Feuerwehreinsatz aus

Foto: Fritz-Peter Linden

Trier Am Montagmorgen kam es in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Trierer Dasbachstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Theis

Eine vermeintlich brennende Matratze in einer der AfA-Unterkünfte hat am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr sowohl Einsatzkräfte der Feuerwehr als auch einen Kranken- und zwei Rettungswagenwagen auf den Plan gerufen. Wie die Pressestelle der Polizei Trier auf TV-Anfrage mitteilte, handelte es sich jedoch nur um eine kokelnde Matratze. Über die genaue Ursache ist noch nichts bekannt.