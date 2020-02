Mit Sommerreifen auf glatter Straße : Kollision auf der A 60 - Unfallstelle zwei Stunden gesperrt

Waxweiler Ein Kleinbus ist auf der A60 bei Waxweiler ins Schleudern gekommen. Im Bus war eine Reisegruppe unterwegs.

(ca) Sommerreifen und eine glatte Fahrbahn waren die Ursache für einen Unfall, der sich am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der A 60 ereignete. Eine Reisegruppe war mit insgesamt 16 Personen in zwei Kleinbussen aus Richtung Belgien kommend in Fahrtrichtung Bitburg unterwegs, als der 24-jährige koreanische Fahrer des vorausfahrenden Kleinbusses kurz vor der Abfahrt Waxweiler ins Rutschen und in die rechte Leitplanke prallte. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelleitplanke, wo das Fahrzeug zum Stehen kam.