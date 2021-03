Unfall : Kollision auf der B 51 in Höhe von Aach

Foto: Fritz-Peter Linden

Aach In Höhe von Aach ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 51 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem schwarzen Opel Astra gekommen. Beide Fahrzeugführer befuhren die Straße in Richtung Trier und beschuldigten sich gegenseitig den Fahrstreifen fehlerhaft gewechselt zu haben, wodurch es zu einer seitlichen Kollision kam.

Die Bundesstraße 51 war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde nur einseitig befahrbar.