Unfall : Kollision auf der L150 bei Talling - Eine Schwerverletzte

Talling Gleich drei Fahrzeuge sind laut Polizei bei dem Unfall auf der L150 bei Talling beschädigt worden. Eine 22-jährige Frau wurde schwer verletzt.

So soll sich der Unfall laut Polizei zugetragen haben: Beim Befahren der L 150 in Fahrtrichtung Trier ist ein Fahrer mit seinem Auto in Höhe der Ortslage Talling auf einen vorausfahrendes Auto aufgefahren. Dann geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW.