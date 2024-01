Unfall auf der B 419 Vier Verletzten nach Kollision von drei Autos bei Palzem

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Dienstag gegen 15.20 Uhr auf der B 419 unmittelbar hinter der Ortslage Palzem in Fahrtrichtung Landesgrenze Saarland zu dem Unfall. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, zu dem es in Folge eines Überholvorgangs kam. In den drei Fahrzeugen wurden vier Insassen verletzt. Sie wurden von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.