Blaulicht : Spiegel lädiert, Bus fährt weiter

Prüm Wie die Polizei am Samstag mitteilt, hat sich bereits am Mittwoch vergangener Woche, morgens um 6.45 Uhr, in der Prümer Hahnstraße auf Höhe der Hausnummer 5 eine Spiegel-Kollision ereignet: Beteiligt an dem Unfall waren ein Lastwagen und ein Linienbus.

Die Außenspiegel beider Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt. Der Bus, heißt es in der Polizeimitteilung, sei dann aber weitergefahren, ohne dass der Fahrer seine Personalien abgegeben hatte.