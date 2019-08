Blaulicht : Erst kracht es, dann wird’s kriminell

Hallschlag/Prüm Erst Unfall gebaut, dann um sich geschlagen: Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hallschlag (Kreis Vulkaneifel) mehrere Menschen verletzt.

(fpl) Die Polizei Prüm hatte es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hallschlag mit einem gewalttätigen Autofahrer zu tun: Gegen 23.45 Uhr ereignete sich zunächst an an der Kreuzung von Lindenstraße und Trierer Straße ein Unfall mit zwei beteiligten Wagen. Der Fahrer eines Dacia hatte nach Angaben der Beamten die Vorfahrt eines auf der Trierer Straße fahrenden Audi missachtet.