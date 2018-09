später lesen Polizei Kollision PKW-Pferd: Reiterin wird leicht verletzt Teilen

Twittern

Teilen



(red) Bei der Kollision ihres Pferdes mit einem PKW ist eine Reiterin Demerath verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei war ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Bergstraße in Demerath unterwegs.