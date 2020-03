Kompost gerät in Damflos in Brand – Feuer greift auf Gartenhaus über

Damflos Aufmerksame Nachbarn löschen den Brand, bevor die Feuerwehr die restlichen Arbeiten übernimmt.

In Damflos hat es am Donnerstag gegen 18.50 Uhr nach Auskunft der Feuerwehr ein Komposthaufen gebrannt. Die Flammen griffen auf ein Gartenhaus über und setzten das Holzgebälk in Brand. Aufmerksame Nachbarn eilten mit Feuerlöscher zur Einsatzstelle und löschten den Brand, bevor die Feuerwehr die Nachlöscharbeiten übernahm.