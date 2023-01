Kriminalität : Schaden in fünfstelliger Höhe: Mann aus Hermeskeil am Telefon betrogen

Schaden in fünfstelliger Höhe: Mann aus Hermeskeil am Telefon betrogen

Hermeskeil Wenn ein vermeintlicher Bankangestellter oder Polizist telefonisch die Zugangsdaten zum Bankkonto wissen will: Mit genau dieser Masche sind Betrüger im Hochwald aktiv geworden. Leider waren sie damit auch „erfolgreich“.

Die Kriminalinspektion Trier nahm die Ermittlungen auf und warnt ausdrücklich vor noch weiteren ähnlichen Betrugsversuchen am Telefon. Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail, per Telefon oder per Post von Ihnen an.