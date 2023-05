Unter Betäubungsmitteln Fahrer flieht vor Kontrolle und beschädigt dabei zwei Polizeiautos

Der Fahrer des Wagens beschleunigte allerdings und und entzog sich der Kontrolle Richtung Trier. An der Anschlussstelle Ehrang wechselte er auf die A64 in Richtung Luxemburg. Im Bereich Trierweiler wurde das Fahrzeug von zwei Streifenwagen der Polizei Trier aufgenommen. Im Anschluss versuchten die drei beteiligten Streifenwagen, den Fahrer des Fahrzeuges herunter zu bremsen, was jedoch nicht gelang. Dabei touchierte der Fahrer des flüchtigen Fahrzeuges in zwei Fällen zwei Streifenwagen, sodass diese leicht beschädigt wurden.