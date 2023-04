Von Montag auf Dienstag Verkehrskontrollen: Mit 2,75 Promille auf dem E-Bike und berauscht im Auto

Am frühen Dienstagmorgen um 1 Uhr wurde in der Bitburger Straße in Mötsch ein 61-Jähriger auf dem E-Bike kontrolliert. Er hatte laut Polizei 2,75 Promille. Beide erwartet nun eine Strafanzeige. Die Polizei weist wiederholt eindringlich auf die Gefahren von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln am Steuer hin und kündigt an, dass weiterhin flächendeckende Kontrollen durchgeführt werden.