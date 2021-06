Verkehrssicherheit : Verdacht auf Drogen und Handy am Steuer – Diese Verstöße hat die Polizei Trier bei europaweitem Kontrolltag registriert

Foto: Friedemann Vetter/TV/Friedemann Vetter Im Trierer Stadtgebiet hat die Polizei am Freitag verstärkt Autofahrer auf möglichen Alkohol- und Drogenkonsum kontrolliert. Die Aktion war Teil eines europaweiten Kontrollmarathons.

Trier Die Polizei Trier hat sich am Freitag, 18. Juni, an europaweiten Kontrollen beteiligt, um Autofahrer für die Gefahren von Drogen- oder Alkoholkonsum am Steuer zu sensibilisieren. Unter anderem stoppten die Beamten Fahrer, die telefonierten oder ihre Ladung nicht korrekt gesichert hatten.