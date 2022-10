Knapp 30 Fahrzeuge : Von Trierweiler nach Birkenfeld: Feuerwehr und Katastrophenschutz im Konvoi unterwegs (Fotos)

Trierweiler/Birkenfeld Am Samstag ging es für die Feuerwehren und den Katastrophenschutz aus der Region nach Birkenfeld.

Feuerwehr- und Katastrophenschutzeinheiten aus der gesamten Region haben am Samstag die Fahrt in der Kolonne geübt. Angekündigt war, dass knapp 30 Fahrzeuge aus dem Zuständigkeitsbereich der Integrierten Leitstelle Trier (Stadt Trier, Kreis Trier-Saarburg, Kreis Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifelkreis und Eifelkreis) vom Bereitstellungsraum in Sirzenich (Kreis Trier-Saarburg) im geschlossenen Verband zu einem fiktiven Einsatzort in Birkenfeld fahren sollten.